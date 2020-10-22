Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...

Додано: Чет 29 жов, 2020 14:48

Всё же немного не так.

- Это стоимость "Роттердам +" (была всё же правильная формула и электроэнергия была в достатке не было коллапса)

И "борьбы с коррупцией" - особенно в угледобывающей отрасли.

Потеря которой - сравнима потерей независимости Украины.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.