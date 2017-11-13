У Польщі легалізувалася рекордна кількість українських...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:33

vitaliy_berdinskikh написав: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення; а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця

На примере решения Киевского апелляционного административного суда по делу № 826/48/17 юрист поясняет, что подтвердить место жительства в стране получения дохода могут документы на владение жилой недвижимостью или договор ее аренды. Центр жизненных и экономических интересов за границей — указанием места жительства ближайших родственников.



«Например, что жена работает в другой стране, а дети учатся в учебных заведениях той страны», — привел пример Бучковский.



Экономические интересы подтвердить проще — нужно показать трудовые или гражданско-правовые договора с иностранцами. Также во избежание споров нужно зарегистрировать прекращение деятельности ФЛП в Украине, если есть такая регистрация.



Доказать пребывание за границей более 183 дней за год можно справкой из Госпогранслужбы.



Предоставив суду такие доказательства, можно подтвердить, что вы имеете место жительства, тесные личные и экономические связи в стране, где получали доход, а, следовательно, не являетесь налоговым резидентом Украины, не является плательщиком налога на доходы физических лиц и не обязаны подавать налоговую декларацию.

Вы дальше внимательно почитайте, там просто уникальный пёрл когда родственность даже первой степени, но один из родственников - не гражданин Украины. Попадалово полное.А что касается "избежания двойного налогообложения", то разве не нужно "доплачивать" разницу если в другой стране ставка налога ниже чем в Украине?Т.е. если, например, в России ставка НДФЛ 13%, а в Украине - 18% и есть межправительственное соглашение, то в Украине надо доплатить 18-13 = 5%, разве не так?В этом, кстати, попадалово официальных заробитчан потому что в некоторых странах есть определенный необлагаемый минимум, но в Украине с него сдерут по полной.