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Поліція почне штрафувати
власників "єврономерів" -...

Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35

Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє притягувати до відповідальності власників номерів на європейській реєстрації.

Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35

Поскорей бы уже.
summacut
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