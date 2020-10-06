Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє притягувати до відповідальності власників номерів на європейській реєстрації.
Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35
Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:23
На этом металломе страна потеряла уже миллиарды.Надо принимать нормальные законы и не пугать штрафами и болтовней.
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