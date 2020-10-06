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Поліція почне штрафувати
власників "єврономерів" -...

Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35

Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє притягувати до відповідальності власників номерів на європейській реєстрації.

Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35

Поскорей бы уже.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:22

эта музыка будет вечной. в среднем каждый месяц эта новость...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:23

На этом металломе страна потеряла уже миллиарды.Надо принимать нормальные законы и не пугать штрафами и болтовней.
nikdavydenko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:41

Давно пора эти клубы чёрного дыма загонять под плинтус.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:36

  Ratatui написав:Давно пора эти клубы чёрного дыма загонять под плинтус.

зачем их штрафовать? обязательный техосмотр каждые 3 месяца. 90% корчей колесящих по столице - евробляхи. Пусть ремонтируют если хотят ездить а раде надо подумать о растаможке в кредит, людям нужны авто но выложить 3-5куе за расстаможку не каждый может.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:16

мені здається, чи оці от всякі "будем штрафувати", "введення податку на...", перевірки задля збільшення бюджетних надходжень і всіляке закручування гайок це не про вільну економіку? чи може наші керманичі все роблять правильно, просто я не такі книжки читаю?
x-evier
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:23

Re: Поліція почне, а може не почне...

Очередное последнее (предпоследнее) китайское предупреждение?)
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:28

Ну как всегда у украинских чинуш.
Попытка победить борясь со следствиями, а не с причинами.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34

  vitaliian написав:
  Ratatui написав:Давно пора эти клубы чёрного дыма загонять под плинтус.

90% корчей колесящих по столице - евробляхи.

в Днепре клубы дыма в 90% случаев наблюдаю из под маршрутных Богданов, спринтеров, всякого рода ЗИЛов, КРАЗов, КАМАЗов и т.п. хрени. Евробляхи на их фоне эталон экологичности.
alex_dvornichenko
 
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