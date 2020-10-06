Кабмін погодив проєкт постанови, який дозволяє притягувати до відповідальності власників номерів на європейській реєстрації.
Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:35
Поліція почне штрафувати власників "єврономерів" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція почне штрафувати власників \"єврономерів\" - рішення Кабміну.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:23
На этом металломе страна потеряла уже миллиарды.Надо принимать нормальные законы и не пугать штрафами и болтовней.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:36
зачем их штрафовать? обязательный техосмотр каждые 3 месяца. 90% корчей колесящих по столице - евробляхи. Пусть ремонтируют если хотят ездить а раде надо подумать о растаможке в кредит, людям нужны авто но выложить 3-5куе за расстаможку не каждый может.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:16
мені здається, чи оці от всякі "будем штрафувати", "введення податку на...", перевірки задля збільшення бюджетних надходжень і всіляке закручування гайок це не про вільну економіку? чи може наші керманичі все роблять правильно, просто я не такі книжки читаю?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:23
Re: Поліція почне, а може не почне...
Очередное последнее (предпоследнее) китайское предупреждение?)
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:28
Ну как всегда у украинских чинуш.
Попытка победить борясь со следствиями, а не с причинами.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34
в Днепре клубы дыма в 90% случаев наблюдаю из под маршрутных Богданов, спринтеров, всякого рода ЗИЛов, КРАЗов, КАМАЗов и т.п. хрени. Евробляхи на их фоне эталон экологичности.
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