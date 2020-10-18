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Нова пошта спростила процедуру верифікації особистості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Із жовтня клієнти Нової пошти при відправці та отриманні грошових переказів можуть пройти верифікацію особистості у відділенні, приклавши свою ID-карту до POS-терміналу Ощадбанку.
Дивися повний текст Нова пошта спростила процедуру верифікації особистості для власників ID-карток
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R2
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:50
Пусть сначала вернут деньги своим клиентам.
По их халатности похлопали многих предпринимателей.
Меня наказали на полторы штуки.
Массово завели не верифицированные аккаунты на всех фоповцев без их ведома. Заходи в аккаунт кто хочешь и делай что хочешь. Вот и попереводили наложку на левые карты.
Подозреваю что без системщиков НП дело не обошлось.
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p_a_l
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