Про це йдеться в її заяві щодо рішення Конституційного суду.
Дивися повний текст Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через скандальне рішення КСУ.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:58
Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через скандальне рішення КСУ.
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