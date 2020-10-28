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Кабмін відреагував на заяву
про безвіз Євросоюзу через...

Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:58

Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в її заяві щодо рішення Конституційного суду.

Дивися повний текст Кабмін відреагував на заяву про безвіз Євросоюзу через скандальне рішення КСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:59

Вот это покропила?!))
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