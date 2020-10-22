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Майже 60% українців проти
повернення жорсткого карантину

Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12

Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2020 року більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня.

Дивися повний текст Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12

давно пора отменять это коронабесие...
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