У жовтні 2020 року більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня.
Дивися повний текст Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:12
Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину
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Дивися повний текст Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину.
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