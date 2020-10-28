RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вперше в Україні суд визнав
банкрутом фізичну особу

Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:14

Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше визнали людину банкрутом. Таке рішення було прийнято Господарським судом Києва у липні цього року.

Дивися повний текст Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90944
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:14

это нормальная практика большинства европейских стран...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 06.08.08
Подякував: 269 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:00

Нормальная для Европы, со стабильной валютой. В Украине банки на кого переложат риски? Правильно, ждем увеличения ставок по ипотеке и прочим кредитам на 20-30%
oknerbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 28.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні... 1, 2
R2 » Чет 29 жов, 2020 11:06
10 339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 18:37
Igorten
КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність... 1, 2, 3
R2 » Сер 28 жов, 2020 14:45
25 1194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 14:55
lapay
В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування
R2 » Сер 28 жов, 2020 19:52
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:36
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3483)
29.10.2020 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.