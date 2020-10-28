В Україні вперше визнали людину банкрутом. Таке рішення було прийнято Господарським судом Києва у липні цього року.
Дивися повний текст Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:14
Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу
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Дивися повний текст Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:00
Нормальная для Европы, со стабильной валютой. В Украине банки на кого переложат риски? Правильно, ждем увеличения ставок по ипотеке и прочим кредитам на 20-30%
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