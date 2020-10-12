В Австралії власниця авто гарненько провчила зловмисників, що намагалися викрасти її електромобіль. Їй вдалося це зробити за допомогою дистанційного керування.
Дивися повний текст Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто (фото).
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:15
Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто...
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Дивися повний текст Власниця Tesla провчила і забрала у викрадачів своє авто (фото).
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