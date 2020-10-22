Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.
Дивися повний текст Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка).
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16
Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Дивися повний текст Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка).
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:32
Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:36
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