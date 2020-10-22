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Тарифи на газ у листопаді:
ціни у різних постачальників...

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.

Дивися повний текст Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16

очередной пример дискриминации людей по месту жительства...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:32

  Тракторист написав:очередной пример дискриминации людей по месту жительства...

Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:36

  shapo написав:
  Тракторист написав:очередной пример дискриминации людей по месту жительства...

Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет

так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
Клаус
 
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