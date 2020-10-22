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Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16
Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.
Дивися повний текст Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка)
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:36
shapo написав: Тракторист написав:
очередной пример дискриминации людей по месту жительства...
Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
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Клаус
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:24
Клаус написав: shapo написав: Тракторист написав:
очередной пример дискриминации людей по месту жительства...
Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
Не понял пассажа. Они есть в Киеве и области или нет?
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shapo
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53
shapo
я про Киев
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:17
Клаус написав:shapo
я про Киев
И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:39
shapo написав: Клаус написав:shapo
я про Киев
И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?
киевгаз - газораспределитель (труба по сути)
можно поменять газопоставщика - киевгазэнерджи на нафтогаз или др.
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