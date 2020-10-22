Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16
Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.
Дивися повний текст
Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка)
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 90946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:36
shapo написав: Тракторист написав:
очередной пример дискриминации людей по месту жительства...
Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
Клаус
Повідомлень: 1008
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:24
Клаус написав: shapo написав: Тракторист написав:
очередной пример дискриминации людей по месту жительства...
Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет
так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
Не понял пассажа. Они есть в Киеве и области или нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 4234
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 731 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53
shapo я про Киев
Клаус
Повідомлень: 1008
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:17
Клаус написав: shapo
я про Киев
И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 4234
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 731 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:39
shapo написав: Клаус написав: shapo
я про Киев
И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?
киевгаз - газораспределитель (труба по сути)
можно поменять газопоставщика - киевгазэнерджи на нафтогаз или др.
Клаус
Повідомлень: 1008
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:10
К Газпрому как подключиться?
stadtisch
Повідомлень: 40
З нами з: 15.04.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:20
stadtisch написав:
К Газпрому как подключиться?
Через офшорную и/или "патриотичную" прокладку
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13051
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7289 раз.
Подякували: 3445 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:33
Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 10104
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2218 раз.
Профіль
1
6
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
2
154
8
469
6
370
Сер 21 жов, 2020 17:59 RON