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Тарифи на газ у листопаді:
ціни у різних постачальників...

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах.

Дивися повний текст Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:36

  shapo написав:
  Тракторист написав:очередной пример дискриминации людей по месту жительства...

Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет

так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:24

  Клаус написав:
  shapo написав:
  Тракторист написав:очередной пример дискриминации людей по месту жительства...

Ни в Киеве, ни в области никакого второго поставщика нет

так нафтогаз приглашает к себе gas.ua
даже два банка привлёк для этого - ПУМБ и Приват (чрез П24 направить заявку)


Не понял пассажа. Они есть в Киеве и области или нет?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:53

shapo
я про Киев
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:17

  Клаус написав:shapo
я про Киев

И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:39

  shapo написав:
  Клаус написав:shapo
я про Киев

И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?

киевгаз - газораспределитель (труба по сути)
можно поменять газопоставщика - киевгазэнерджи на нафтогаз или др.
Клаус
 
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К Газпрому как подключиться?
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:20

  stadtisch написав:К Газпрому как подключиться?

Через офшорную и/или "патриотичную" прокладку
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:33

Re: Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників.

Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:19

  Клаус написав:
  shapo написав:
  Клаус написав:shapo
я про Киев

И я могу вместе с домом отключиться от Киевгаза и подключиться к ним?

киевгаз - газораспределитель (труба по сути)
можно поменять газопоставщика - киевгазэнерджи на нафтогаз или др.

Если можно распишите процедуру и укажите сколько киевлян уже это осушествило. Да, и самое главное, сколько при этом они сэкономили в платежках
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shapo
 
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