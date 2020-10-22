RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на газ у листопаді:
ціни у різних постачальників...

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:05

  stadtisch написав:К Газпрому как подключиться?


Это знает товарищ Фирташ.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:06

shapo
Зачем домом?
Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например.
Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб.
Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4007
З нами з: 09.02.09
Подякував: 585 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла
R2 » Пон 26 жов, 2020 17:28
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 01:35
andrein
Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...
R2 » Чет 22 жов, 2020 18:52
8 471
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 14:09
nsdapzp
Ціни на житло в Україні за рік зросли майже на 10%
R2 » Сер 21 жов, 2020 08:54
6 370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 17:59
RON

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.