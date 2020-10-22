Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...

Это знает товарищ Фирташ.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:05
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:06
shapo
Зачем домом?
Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например.
Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб.
Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:58
а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:07
Где связь? -- если из каждого утюга вещают "переход возможен даже при наличии долга"...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:29
При отоплении, даже уплата этих коэффициентов, при нежелании написать пяток писем и заяв, все-равно отобьется за один, максимум два месяца, при разнице в цене куба 2-3-4-5 грн.
Посмотрите на уже выставленные цены на следующий месяц у облгазов.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:19
переход возможен != долг аннулируется.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:28
_Mykola_, если не секрет, может распишете подробнее, что и куда писать?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:12
Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет.
Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.
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