Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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shapo Зачем домом? Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например. Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб. Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
ruvex написав:Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.
При отоплении, даже уплата этих коэффициентов, при нежелании написать пяток писем и заяв, все-равно отобьется за один, максимум два месяца, при разнице в цене куба 2-3-4-5 грн. Посмотрите на уже выставленные цены на следующий месяц у облгазов.
_Mykola_ написав:shapo Зачем домом? Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например. Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб. Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет. Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.
_Mykola_ написав:shapo Зачем домом? Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например. Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб. Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет. Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.