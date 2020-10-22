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Тарифи на газ у листопаді:
ціни у різних постачальників...

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:05

  stadtisch написав:К Газпрому как подключиться?


Это знает товарищ Фирташ.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:06

shapo
Зачем домом?
Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например.
Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб.
Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:58

  ruvex написав:Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Зображення

а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:07

  RomanTik написав:
  ruvex написав:Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Зображення

а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.

Где связь? -- если из каждого утюга вещают "переход возможен даже при наличии долга"...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:29

  RomanTik написав:
  ruvex написав:Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Зображення

а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.

При отоплении, даже уплата этих коэффициентов, при нежелании написать пяток писем и заяв, все-равно отобьется за один, максимум два месяца, при разнице в цене куба 2-3-4-5 грн. :roll:
Посмотрите на уже выставленные цены на следующий месяц у облгазов. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:19

  _hunter написав:
  RomanTik написав:
  ruvex написав:Облгазы совсем берега потеряли стали писать в платежках о долге за прошлые годы для приведенных объемов.
Зображення

а это делается для того чтобы люди не меняли поставщиков - им облгаз сразу выкатывает этот несуществующий долг и у большинства вопрос о смене сразу рассасывается.

Где связь? -- если из каждого утюга вещают "переход возможен даже при наличии долга"...

переход возможен != долг аннулируется.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:28

_Mykola_, если не секрет, может распишете подробнее, что и куда писать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:12

  _Mykola_ написав:shapo
Зачем домом?
Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например.
Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб.
Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.


Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет.
Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:58

  RomanTik написав:_Mykola_, если не секрет, может распишете подробнее, что и куда писать?

https://news.24tv.ua/ru/ukraincam-priho ... y_n1417083
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:39

  shapo написав:
  _Mykola_ написав:shapo
Зачем домом?
Можно индивидуально перейти на Нафтогаз, например.
Нужен паспорт, ИНН, документы о праве собственности. можно онлайн, сегодня еще можно заключить годовой пакет за 5.24грн./куб.
Но конечно придется потом попереписываться при выставлении прошлой жлобконторой счетов на оплату "температурных коэффициентов", но то не важно, ибо при разнице в цене в 3,6 грн/куб, это компенсируется в первый же месяц, даже если ничего не делать по возврату этих средств.


Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет.
Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.

Если в гугле забанили...
Вот ссылка
https://gas.ua/uk/home/join
_Mykola_
 
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  #<12
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