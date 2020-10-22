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Тарифи на газ у листопаді:
ціни у різних постачальників...

Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:10

  _Mykola_ написав:
  shapo написав: Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет.
Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.

Если в гугле забанили...
Вот ссылка
https://gas.ua/uk/home/join


Я же задал конкретные вопросы о количестве киевлян уже поменявших Киевгаз на Нафтогаз, а не заполнении форм для Нафтогаза с их непонятной дальнейшей судьбой.
Что об этом говорят Нафтогаз,Киевгаз или Гугл?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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