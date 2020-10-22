Тарифи на газ у листопаді: ціни у різних постачальників...
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shapo написав: Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет. Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.
Я же задал конкретные вопросы о количестве киевлян уже поменявших Киевгаз на Нафтогаз, а не заполнении форм для Нафтогаза с их непонятной дальнейшей судьбой. Что об этом говорят Нафтогаз,Киевгаз или Гугл?
shapo написав: Т.е. четкого алгоритма с указанием образцов писем и возможных отказов кроме упоминаний прошлой жлобконторы которая в Киеве называется Киевгаз нет. Равно как и ответа сколько же киевлян перешли в Нафтогаз и сколько сэкономили при этом.
Я же задал конкретные вопросы о количестве киевлян уже поменявших Киевгаз на Нафтогаз, а не заполнении форм для Нафтогаза с их непонятной дальнейшей судьбой. Что об этом говорят Нафтогаз,Киевгаз или Гугл?
shapo написав: Я же задал конкретные вопросы о количестве киевлян уже поменявших Киевгаз на Нафтогаз, а не заполнении форм для Нафтогаза с их непонятной дальнейшей судьбой. Что об этом говорят Нафтогаз,Киевгаз или Гугл?
Задайте вопрос Колобову.
Я задал его тому кто присутствует на этом форуме и рассказывает как это легко и просто. Любая компания на своем сайте обычно вывешивает свои достижения. Если этой инфы нет, то и результатов нет