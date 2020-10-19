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Боголюбов просить суд визнати
його власником 33,3% акцій...

Боголюбов просить суд визнати його власником 33,3% акцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:08

Боголюбов просить суд визнати його власником 33,3% акцій...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній акціонер ПриватБанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.

Дивися повний текст Боголюбов просить суд визнати його власником 33,3% акцій ПриватБанку.
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