Як ми і припускали в своєму ранковому прогнозі - четвер на валютному ринку пройшов дуже динамічно і з елементами інтриги щодо подальшого курсовому тренду по долару і євро.
Дивися повний текст Міжбанк: ситуація на ринку вимагала втручання НБУ.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:38
Міжбанк: ситуація на ринку вимагала втручання НБУ
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Дивися повний текст Міжбанк: ситуація на ринку вимагала втручання НБУ.
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:38
Цікаво, якби гривня не зміцнювалась в минулому році, що дало можливість значно поповнити резерви, навіть в цьому році відкуп був позитивним на 900 лимонів, щоб зараз було з курсом, неможливо уявити. Це я до того, що ЗЕбільні блазні по всіх каналах розганяли мантру про "користь" девальвації для економіки. Чомусь, навіть папєрєднікі такого не стверджували, хоча робили її постійно в інтересах своїх спонсорів типу ахметова. Та скажіть, де ж наша економіка знаходиться насправді після подібних експериментів. Відповідь очевидна.
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