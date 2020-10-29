Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:44
Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...
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Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
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