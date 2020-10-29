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Банки України скоротили прибуток
більш ніж на 20% через...

Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:44

Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45

Скорее не из-за КОРОНАКРИЗИСА, а из-за понижения учетной ставки))))
dimonasvilli
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