Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:44
Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через кризу.
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:11
прочие расходы в 2020 выросли с 8 до 11 ярдов, админ расходы с 45 до 49 ярдов, резервирование с 8 до 20 ярдов. Банки с жиру бесятся, странно что при таком росте затрат вообще есть прибыль.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58
Re: Банки України скоротили прибуток більш ніж на 20% через.
Не с жиру бесятся, а инвестируют в развитие.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:07
инвестиции идут за счёт прибыли, иначе благодаря бесконечному инвестированию можно работать в ноль и не платить налоги.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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