З нового року в Україні набуде чинності нова процедура перевірки отримувачів субсидій на сплату комунальних послуг.
Дивися повний текст Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому: що задумали в Кабміні.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 05:39
Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому:...
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Дивися повний текст Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому: що задумали в Кабміні.
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