RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Отримувачів субсидій в Україні
перевірятимуть по-новому:...

Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 05:39

Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому:...

Пропонуємо до обговорення:
З нового року в Україні набуде чинності нова процедура перевірки отримувачів субсидій на сплату комунальних послуг.

Дивися повний текст Отримувачів субсидій в Україні перевірятимуть по-новому: що задумали в Кабміні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90945
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні... 1, 2
R2 » Чет 29 жов, 2020 11:06
11 520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 00:26
Тракторист
Вперше в Україні суд визнав банкрутом фізичну особу
R2 » Чет 29 жов, 2020 18:14
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 19:00
oknerbob
В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування
R2 » Сер 28 жов, 2020 19:52
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:36
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.