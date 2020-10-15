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Голова УЗ не бачить потреби
в купівлі тепловозів...

Голова УЗ не бачить потреби в купівлі тепловозів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:48

Голова УЗ не бачить потреби в купівлі тепловозів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на прес-конференції.

Дивися повний текст Голова УЗ не бачить потреби в купівлі тепловозів американської General Electric.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:48

Ага. а у закупівлі у Ахмєтова бачить
kyiv7777
 
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