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Мінфін виплатив за боргами
заводу "Кузня на...

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:04

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 28 жовтня здійснило чергові платежі в рамках виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському", загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

Дивися повний текст Мінфін виплатив за боргами заводу \"Кузня на Рибальському\" 285 мільйонів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:05

Неужто клоун подставил рошена народными деньгами? Каждый день очередное дно.
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