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Українці активізувалися на
ринку житлової нерухомості

Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:26

Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
В Україні протягом III кварталу 2020 року уклали понад 206 тисяч угод з нерухомістю.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27

Отличная статья, но цены на недвижимость указаны в гривне. Традиционное накопление на недвижимость в валюте , за год (09.2019-09.2020) изменение курса почти 20%.
В гривне цены расту, в валюте падают.
Доход украинцев тоже падает в гривне, а в валюте и подавно. Ждём второго локдауна и отказа в сотрудничестве МВФ. И весной посмотрим на цены на недвижимость.
straponesa
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