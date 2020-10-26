В Україні протягом III кварталу 2020 року уклали понад 206 тисяч угод з нерухомістю.
Дивися повний текст Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:26
Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27
Отличная статья, но цены на недвижимость указаны в гривне. Традиционное накопление на недвижимость в валюте , за год (09.2019-09.2020) изменение курса почти 20%.
В гривне цены расту, в валюте падают.
Доход украинцев тоже падает в гривне, а в валюте и подавно. Ждём второго локдауна и отказа в сотрудничестве МВФ. И весной посмотрим на цены на недвижимость.
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