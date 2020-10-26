Українці активізувалися на ринку житлової нерухомості

Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:15

Главный вывод статьи — кому надо тот покупает/продает(количество сделок приличное). Грамотно подбирает перспективный объект для покупки, а не ждет завтрашнего дня или дна, или новый уникальный ЖК. (об этом)Просто если деньги работают в бизнесе — одно, если на депозите — другое, если под матрасом — третье. У человека уже есть недвижимость, или он снимает в ожидании — не то же самое.Учитывая курс 24 в 2019 лучше цены сравнивать с 2018-м. А сравните человека вложившегося в 2018 в новостройку, и того, у которого в валюте под подушкой по сей день лежат. Что он сейчас на них купит? Сколько людей в 2019 в последний момент успешно сняли с гривневого депозита по 24 и перевели в доллары? А потом по 28 в обратную сторону сделали. Думаю как лежали на депозитах, так и лежат. То есть курс 24 прошел мимо них. Человек зарабатывает от активных действий, а не в теории.