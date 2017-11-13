Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій в Телеграм-каналі.
Дивися повний текст 6 українських доріг передадуть \"в приватні руки\".
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45
6 українських доріг передадуть "в приватні руки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 6 українських доріг передадуть \"в приватні руки\".
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:45
Возможно потом, дороги которые были построены за наши деньги, будут нам же сдаваться в аренду.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:02
Выбраны дороги в наилучшем состоянии,в которые вложены огромные бюджетные средства т.е. наши налоги.Отдавайте частникам дороги,в которые нужно вложиться,а потом получать прибыль.Это подтверждает закоррумпированность нынешнего минифрастуктуры во главе с криклиём.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39
Re: 6 українських доріг передадуть
О... новая тема взамен зеленому электрическому тарифу. Щас панамские компании подтянутся и начнут требовать из бюджета денюжку.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:50
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