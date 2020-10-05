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Коронакриза: Microsoft і Apple втратили по $70 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість шести найбільших світових технологічних компаній в світі знизилася на більш ніж 270 мільярдів доларів США на тлі погіршення ситуації з пандемією коронавируса. Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст Коронакриза: Microsoft і Apple втратили по $70 мільярдів за два дні
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:47
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