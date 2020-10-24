За період непроживання у гуртожитках під час дистанційного навчання студентам мають повертати кошти або зараховувати їх як платіж на наступний період.
Дивися повний текст Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких не жили через карантин.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48
Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких не жили через карантин.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48
А когда стипендии появятся на карточках. Уже второй месяц прошел, а стипендий все нет и нет.
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