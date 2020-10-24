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Студенти зможуть повернути
гроші за гуртожитки, в яких...

Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48

Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких...

Пропонуємо до обговорення:
За період непроживання у гуртожитках під час дистанційного навчання студентам мають повертати кошти або зараховувати їх як платіж на наступний період.

Дивися повний текст Студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки, в яких не жили через карантин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48

А когда стипендии появятся на карточках. Уже второй месяц прошел, а стипендий все нет и нет.
p_a_l
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