Апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Дивися повний текст У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:53
У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер».
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:53
Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.
Почему не сейчас? Бюрократия? Или на пцр бабла можно накосить?
|