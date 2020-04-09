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У Сінгапурі розробили
«миттєвий коронатестер»

У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:53

У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер»

Пропонуємо до обговорення:
Апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Дивися повний текст У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:53

Разработчики тестера надеются получить разрешение на свое изобретение от регуляторных органов в начале следующего года.
Почему не сейчас? Бюрократия? Или на пцр бабла можно накосить?
p_a_l
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