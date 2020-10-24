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Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду. Він має назву "Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
Дивися повний текст Зеленський підготував законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49
Судья КСУ привел зелебоба принимать присягу презедента, это решение надо в первую очередь отменить
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kdevil
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:03
Красава у нас президент, якщо законопроект стане Законом, а потім ще й "конфлікт інтересів" і суддів до в"язниці з повною конфіскацією, то ціни йому не буде.
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Rainbow
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:18
Есть тут профильные юристы, может ли президент своим законом прекратить полномочия Конституционного суда. И второе решение Конституционного суда уже как то законно отменено ? Вопрос возник в связи "принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций".
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Igorten
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