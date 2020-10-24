Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:40

vitaliy_berdinskikh написав: Михалыч написав: а тут под лозунгом вхождения в НАТО и ЕС хотят лишить власть последних признаков легитимности а тут под лозунгом вхождения в НАТО и ЕС хотят лишить власть последних признаков легитимности

Каким боком президент сдающий страну агрессору к заслугам папередника по интеграции и сближению с НАТО и ЕС? Каким боком президент сдающий страну агрессору к заслугам папередника по интеграции и сближению с НАТО и ЕС?

При ухваленні Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-24/2020(393/20) за конституційним поданням 47 народних депутатів України не було наведено належного обґрунтування вказаного Рішення. Крім того, таке Рішення істотно виходить за межі конституційного подання, за яким було визнано неконституційними відповідні положення. Конституційний Суд України шляхом маніпуляцій вдався до ухвалення Рішення № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Відтак існує необхідність забезпечити збереження європейського та євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу для національної безпеки України та забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України.

Почитайте пояснительную записку с обоснованием принятия Законопроектапоймете о чем я пишу, если лень читать, дам Вам выдержку из него -Я ржу с этих политиканов, что прошлых, что нынешних клоунов, но, я не могу уже столько ржать и есть столько попкорна-боюсь плохо на здоровье скажетсяпо Конституции Украины, не президент, не ВР не могут досрочно прекратить полномочия судей КС и трактовать Конституцию Украины вмешиваясь в Конституционные полномочия КС. Давайте тогда у нас КС будет принимать законы, бюджет, выполнять полномочия исполнительной власти-правительства, я не удивлюсь ничему в этом шапито под названием Украина, а что, нормально, Банковая иже фактически узурпировала власть в стране, не удивлюсь если потом ее узурпирует правительство или суд или ВР или какой то самозваный гетьман-в нашей стране, кто сильней-тот и прав