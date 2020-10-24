Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду. Він має назву "Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
Есть тут профильные юристы, может ли президент своим законом прекратить полномочия Конституционного суда. И второе решение Конституционного суда уже как то законно отменено ? Вопрос возник в связи "принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций".
Rainbow написав:Красава у нас президент, якщо законопроект стане Законом, а потім ще й "конфлікт інтересів" і суддів до в"язниці з повною конфіскацією, то ціни йому не буде.
Юридически это означает, что правовое поле в Украине раздвоилось. В одном правовом поле действует решение КСУ. А в другом – распоряжение правительства, ВР, президента.
Очень интересно, какое правовое поле для себя выберут чиновники, депутаты, судьи, как поступят суды: приговорят строптивцев по статье 366-1 УК, которую КСУ признал неконституционной, или же оправдают.
Ранее все более чем спорные решения как то третий тур президентских выборов 2004 г. возвращение Януковича к старой Конституции и возвращение к Конституции 2004 года, после свержения Януковича и даже роспуске Рады в 2019 — режим всегда находил правильные юридические решения. Они были не идеальны, но юридически выверенные и явно не контраверсионные.
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 30 жов, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
"Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник - отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет ", - сказал Тупицкий. В общем веселится и ликует весь народ Смотря на все это какие шансы у простого гражданина на правосудие в нашей "замечательной" стране ? И кстати почему не возбуждены дела за открытие реестров, решение суда не отменено, гулять так гулять, я за попкорном Зеленскому и его другу Порошенко привет !
При ухваленні Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-24/2020(393/20) за конституційним поданням 47 народних депутатів України не було наведено належного обґрунтування вказаного Рішення. Крім того, таке Рішення істотно виходить за межі конституційного подання, за яким було визнано неконституційними відповідні положення. Конституційний Суд України шляхом маніпуляцій вдався до ухвалення Рішення № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20). Відтак існує необхідність забезпечити збереження європейського та євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу для національної безпеки України та забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України.
Я ржу с этих политиканов, что прошлых, что нынешних клоунов, но, я не могу уже столько ржать и есть столько попкорна-боюсь плохо на здоровье скажется по Конституции Украины, не президент, не ВР не могут досрочно прекратить полномочия судей КС и трактовать Конституцию Украины вмешиваясь в Конституционные полномочия КС. Давайте тогда у нас КС будет принимать законы, бюджет, выполнять полномочия исполнительной власти-правительства, я не удивлюсь ничему в этом шапито под названием Украина, а что, нормально, Банковая иже фактически узурпировала власть в стране, не удивлюсь если потом ее узурпирует правительство или суд или ВР или какой то самозваный гетьман-в нашей стране, кто сильней-тот и прав
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 30 жов, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
С каких пор пояснительная записка к закону стала доказательством того что президент что-то делает для интеграции с НАТО и ЕС? Ты же прекрасно понимаешь что я говорю о реальном положении дел, о его делах. А не о красивых словах употребленных в речи или ещё где-то.
Янукович на словах тоже был за НАТО и ЕС, и даже сделал для этого больше чем Зеленский, но почему-то сидит в Ростове.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift