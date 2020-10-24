Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Igorten написав:"Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник - отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет ", - сказал Тупицкий.
Так вони теж колективно приймали рішення, а не особисто Тупицький. Дограються судді, що почнуть відкривати справи не проти "недоторканих", а проти їх родичив, як при Янику. От тоді і буде конституційний переворот.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
С каких пор пояснительная записка к закону стала доказательством того что президент что-то делает для интеграции с НАТО и ЕС? Ты же прекрасно понимаешь что я говорю о реальном положении дел, о его делах. А не о красивых словах употребленных в речи или ещё где-то.
Янукович на словах тоже был за НАТО и ЕС, и даже сделал для этого больше чем Зеленский, но почему-то сидит в Ростове.
Я что написал, про вхождение в ЕС и НАТО, я писал про их лозунги под которыми они хотят протолкнуть законопроект, если Вы не отличаете лозунги от реальности, то кто Вам доктор.
Вот цитата, что я написал, более того Вы сами ее выделили
а тут под лозунгом вхождения в НАТО и ЕС хотят лишить власть последних признаков легитимности
где Вы в написанном мной видите противоречия, их лозунги это одно, а реальные действия-это другое
[В цивілізованому світі до декларацій люди підходять серйозно, а у нас конституційний суд дозволив заповнювати ці декларації зі стелі без юридичних наслідків. Тепер якщо всіх цих суддів попруть, то хай спробують оскаржити це рішення в Європейському суді
Я не юрист, но, как я помню, обсуждения того, можно ли отменить решение КС, периодически случаются последние 15 лет. И каждый раз говорят, что обычным законом это сделать нельзя. Независимо от того, "хорошее" решение принял конституционный суд или нет, но оно принято в рамках законодательства. НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда. И пока до людей это не дойдет, никакого правового государства из Украины не получится. Будет, как в джунглях,где каждый следующий царёк отменяет все предыдущие законы