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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:54

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Igorten написав:"Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник - отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет ", - сказал Тупицкий.

Так вони теж колективно приймали рішення, а не особисто Тупицький.
Дограються судді, що почнуть відкривати справи не проти "недоторканих", а проти їх родичив, як при Янику. От тоді і буде конституційний переворот.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:55

  R2 написав:Зеленський підготував законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ.


Наверное круто Зергов прижали, если президент по сути под тюрьму подписывается, превышая свои полномочия.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Михалыч написав:Почитайте пояснительную записку

С каких пор пояснительная записка к закону стала доказательством того что президент что-то делает для интеграции с НАТО и ЕС? Ты же прекрасно понимаешь что я говорю о реальном положении дел, о его делах. А не о красивых словах употребленных в речи или ещё где-то.

Янукович на словах тоже был за НАТО и ЕС, и даже сделал для этого больше чем Зеленский, но почему-то сидит в Ростове.


Я что написал, про вхождение в ЕС и НАТО, я писал про их лозунги под которыми они хотят протолкнуть законопроект, если Вы не отличаете лозунги от реальности, то кто Вам доктор.

Вот цитата, что я написал, более того Вы сами ее выделили
а тут под лозунгом вхождения в НАТО и ЕС хотят лишить власть последних признаков легитимности
где Вы в написанном мной видите противоречия, их лозунги это одно, а реальные действия-это другое :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:15

[В цивілізованому світі до декларацій люди підходять серйозно, а у нас конституційний суд дозволив заповнювати ці декларації зі стелі без юридичних наслідків.
Тепер якщо всіх цих суддів попруть, то хай спробують оскаржити це рішення в Європейському суді :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:15

Я не юрист, но, как я помню, обсуждения того, можно ли отменить решение КС, периодически случаются последние 15 лет. И каждый раз говорят, что обычным законом это сделать нельзя.
Независимо от того, "хорошее" решение принял конституционный суд или нет, но оно принято в рамках законодательства. НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда. И пока до людей это не дойдет, никакого правового государства из Украины не получится. Будет, как в джунглях,где каждый следующий царёк отменяет все предыдущие законы
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:18

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  PasserBy написав:НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда

Можна і нужна, інакше ляже бюджет. Тому кабмін, періодично, приймає нові, аналогічні постанови, які знову і знову, оскаржують в судах зацікавлені стоорони. І ця гра в кошки-мишки до нескінченності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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