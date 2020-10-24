Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:15

Я не юрист, но, как я помню, обсуждения того, можно ли отменить решение КС, периодически случаются последние 15 лет. И каждый раз говорят, что обычным законом это сделать нельзя.

Независимо от того, "хорошее" решение принял конституционный суд или нет, но оно принято в рамках законодательства. НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда. И пока до людей это не дойдет, никакого правового государства из Украины не получится. Будет, как в джунглях,где каждый следующий царёк отменяет все предыдущие законы