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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:48

Суд надо разогнать однозначно, толку от него уже не будет!
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:48

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Igorten написав:Вічне судя по всему :) Кстати, я вот например решение КС не читал и не знаю насколько оно законно, а вы ? А если оно законно ? Увы ни Порошенко ни Зеленский не озадачивались и не озадачиваются приведением законов в некую гармонию, потому и имеем то что имеем.

Про відміну покарання за недостовірну інформацію в деклараціях ще туди-сюди. Без доказів навмисної брехні воно не діє, а довести що це навмисно, а не помилка, неможливо. А от те, що вони обмежили перелік вимог декларування і закрили декларації суддів - це вже треш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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