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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:48

Суд надо разогнать однозначно, толку от него уже не будет!
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:48

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Igorten написав:Вічне судя по всему :) Кстати, я вот например решение КС не читал и не знаю насколько оно законно, а вы ? А если оно законно ? Увы ни Порошенко ни Зеленский не озадачивались и не озадачиваются приведением законов в некую гармонию, потому и имеем то что имеем.

Про відміну покарання за недостовірну інформацію в деклараціях ще туди-сюди. Без доказів навмисної брехні воно не діє, а довести що це навмисно, а не помилка, неможливо. А от те, що вони обмежили перелік вимог декларування і закрили декларації суддів - це вже треш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:01

Чємодан, вокзал, Ростов!
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:13

президент инициирует нарушение конституции?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:20

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Тракторист написав:президент инициирует нарушение конституции?... ;)

А у них там наверху свои законы, Президент живет по своим, судьи по другим, а мы питаемся объедками с их столов если денег хватит :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:29

  Igorten написав:Есть тут профильные юристы, может ли президент своим законом прекратить полномочия Конституционного суда.

Не имеет права. И президент и ВР и, вообще, вся чиновничья рать должна действовать строго в рамках основного закона = Конституции. А КС, в свою очередь, лишь проверяет принятые законы-постановения-распоряжения на соответствие Конституции.

Кстати, вот сейчас мы имеем наглядный пример действительно независимого органа каким должны быть НБУ, НАПК и т.д.

Аплодирую судьям КС стоя :!:
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:34

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Grover написав:Аплодирую судьям КС стоя

Я бы то же аплодировал, если бы не знал что представляют собой судьи в Украине :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:19

  Igorten написав:
  Grover написав:Аплодирую судьям КС стоя

Я бы то же аплодировал, если бы не знал что представляют собой судьи в Украине :(

Текст постановления ещё не объявили вроде, но я уже предвижу, что раз закрыли доступ к электронным декларациям для кого попало, то под вопрос стала неприкосновенность частной жизни: с точки зрения Конституции, чиновники - точно такие же граждане как и все остальные и обладают такими же правами как и все остальные. Размещать их имущественные декларации в открытом доступе - есть неравноправие и нарушает принципы Конституции. Тут или абсолютно все (всех граждан) декларации должны быть в открытом доступе (кто угодно сможет узнать о ком угодно) либо ничьи и точка. Сдавать они их обязаны, НАПК имеет право проверить-сверить, но в открытом доступе размещать - это нарушение неприкосновенности частной жизни. С этим я полностью согласен, кстати.

Но, дождемся оглашения текста постановления суда - почитаем.
Grover
 
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