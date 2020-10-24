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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:48
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Про відміну покарання за недостовірну інформацію в деклараціях ще туди-сюди. Без доказів навмисної брехні воно не діє, а довести що це навмисно, а не помилка, неможливо. А от те, що вони обмежили перелік вимог декларування і закрили декларації суддів - це вже треш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:20
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:29
Не имеет права. И президент и ВР и, вообще, вся чиновничья рать должна действовать строго в рамках основного закона = Конституции. А КС, в свою очередь, лишь проверяет принятые законы-постановения-распоряжения на соответствие Конституции.
Кстати, вот сейчас мы имеем наглядный пример действительно независимого органа каким должны быть НБУ, НАПК и т.д.
Аплодирую судьям КС стоя
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:34
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:19
Текст постановления ещё не объявили вроде, но я уже предвижу, что раз закрыли доступ к электронным декларациям для кого попало, то под вопрос стала неприкосновенность частной жизни: с точки зрения Конституции, чиновники - точно такие же граждане как и все остальные и обладают такими же правами как и все остальные. Размещать их имущественные декларации в открытом доступе - есть неравноправие и нарушает принципы Конституции. Тут или абсолютно все (всех граждан) декларации должны быть в открытом доступе (кто угодно сможет узнать о ком угодно) либо ничьи и точка. Сдавать они их обязаны, НАПК имеет право проверить-сверить, но в открытом доступе размещать - это нарушение неприкосновенности частной жизни. С этим я полностью согласен, кстати.
Но, дождемся оглашения текста постановления суда - почитаем.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:27
Grover Да я часа 2 назад читал в нете если это оно
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 30 жов, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:29
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Ага. Такі самі, тільки отримають гроші з бюджета, і ворочають бюджетними мільйонами. Чомусь сбушників і військове начальство на поліграфі перевіряють, і ніхто не кричить, що ми звичайні пересічні, а тут, бачте, ми народ, нас не можна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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