Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Я бы то же аплодировал, если бы не знал что представляют собой судьи в Украине
И ещё: в ВС/КС попасть очень непросто - туда "студентов с улицы" не берут. Туда попадают люди действительно с опытом и разбирающиеся в юриспруденции. Другое дело, что они могут злоупотреблять своим должностным положением - такое я допускаю.
НО между, в буквальном смысле, комиком & Ко, которого допустили к управлению страной и который под всякими "евролозунгами" буквально вытирает ноги и об Конституцию и об Конституционный суд - я ОДНОЗНАЧНО приму сторону профессиональных судей.
p.S. В соседней новости представители ЕС прямым текстом сказали "меняйте Конституцию" т.е. признали верховенство Конституционного суда.
lapay написав:Ага. Такі самі, тільки отримають гроші з бюджета, і ворочають бюджетними мільйонами. Чомусь сбушників і військове начальство на поліграфі перевіряють, і ніхто не кричить, що ми звичайні пересічні, а тут, бачте, ми народ, нас не можна.
Когда бизнес выводит деньги в оффшоры или когда кто-то неофициально трудоустроен (или зарплата "серая") - это, по сути, такое же воровство налогов (только на стадии когда они до бюджета ещё не дошли).
Так что моя позиция остаётся такой же: или всем доступ к декларациям абсолютно всех или никому.
Хотите, чтобы кто угодно знал сколько у вас денег на счету в банке и в каком? Сколько вы заработали за прошедший год (также помимо основного места работы)? Какую машину вы купили или за сколько продали дом/квартиру/земельный участок? Если вам кто-то сделал ценный подарок, чтобы об этом на каждом углу трубили и в каждой газете писали? (удивительно, но чиновники - тоже люди, у них тоже могут быть семьи и состоятельные друзья/родственники и они имеют полное право делать и принимать подарки-наследство и т.д.). Лично я - нет. Я согласен отчитаться перед налоговой, но я против того, чтобы в мою жизнь совали свой нос посторонние.
И, повторюсь: ЗАКОНЫ. ДОЛЖНЫ. СООТВЕТСТВОВАТЬ. КОНСТИТУЦИИ.
Если НАПК упорно не находит коррупции в декларациях чиновников - это вопросы к НАПК. Там ищите "корень всех зол". А разглашать имущественные декларации людей только потому, что они работают в госструктуре - это нарушение Конституции.
Grover написав:Когда бизнес выводит деньги в оффшоры или когда кто-то неофициально трудоустроен (или зарплата "серая") - это, по сути, такое же воровство налогов (только на стадии когда они до бюджета ещё не дошли).
Так что моя позиция остаётся такой же: или всем доступ к декларациям абсолютно всех или никому.
Хотите, чтобы кто угодно знал сколько у вас денег на счету в банке и в каком? Сколько вы заработали за прошедший год (также помимо основного места работы)? Какую машину вы купили или за сколько продали дом/квартиру/земельный участок? Если вам кто-то сделал ценный подарок, чтобы об этом на каждом углу трубили и в каждой газете писали? (удивительно, но чиновники - тоже люди, у них тоже могут быть семьи и состоятельные друзья/родственники и они имеют полное право делать и принимать подарки-наследство и т.д.). Лично я - нет. Я согласен отчитаться перед налоговой, но я против того, чтобы в мою жизнь совали свой нос посторонние.
Бізнес виводить свої гроші, а не державні. І він теж подає декларації, в податкову, і за недостовірну інформацію може сісти. Чиновники теж повинні подавати декларації, і в податкову, і відкриті, електронні. Чесним немає чого приховувати. Почитайте, як це питання вирішується в інших країнах, ніде і близько немає чиновник=пересічний https://nic-pnb.ru/articles/zarubezhnyj ... korrupcii/ Член палаты представителей Конгресса США имеет право получать подарки в течение календарного года общей стоимостью не более 250 долл. из одного источника3. Такое ограничение распространяется и на сотрудников его аппарата. При этом каждый подарок, включая подарки супругам должностных лиц, «справедливая рыночная цена» которого превышает 100 долл., должен декларироваться4. Эти ограничения распространяются на все подарки, кроме подарков от родственников.
Для остальных категорий государственных служащих также существуют ограничения на получение подарков. Государственный служащий и его супруга (супруг) могут в течение календарного года принять подарки, цена которых в совокупности не превышает 100 долл. Получив подарок выше допустимой стоимости, государственный служащий обязан в течение 60 дней сдать его в соответствующий орган своего ведомства.
Особое внимание уделено правилам, регламентирующим условия получения подарков и наград от представителей иностранных государств. Государственный служащий, например, имеет право принять подарок от представителя иностранного государства в том случае, если этот подарок предлагается в качестве сувенира или знака вежливости и не превышает «минимальной стоимости». Принять подарок выше «минимальной стоимости» должностное лицо вправе, если такой подарок способствует развитию связей США в сфере науки или медицины, а также если отказ принять подарок может обидеть дарителя и каким-то образом повлиять на международные связи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Shall написав:Суд надо разогнать однозначно, толку от него уже не будет!
И если завтра Рада примет большинством голосов что население отныне крепостное, то увы, никто не сможет противостоять этому. Зачем в Украине судебная ветвь власти - няхай будет только две - испольнительная и законодательная.
Shall написав:Суд надо разогнать однозначно, толку от него уже не будет!
И если завтра Рада примет большинством голосов что население отныне крепостное, то увы, никто не сможет противостоять этому. Зачем в Украине судебная ветвь власти - няхай будет только две - испольнительная и законодательная.
по большому счёту ничего и принимать не надо. класический феодализм был честнее, так как барин нёс определённую ответственность за холопа, а в современном феодализме создана иллюзия свободы у холопов...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Пипец, у нас различные активисты, которые существуют за счёт бюджетов и грантов других государств, и по сути, являются иностранными диверсантами, выведены из под любого декларирования. Коррупционер Сытник, признанный таковым судом Украины, до сих пор на должности. А судьи, которые написали, что все эти них.уя неработающие органы были впихнуты в систему правосудия Украины незаконно, и на волне "революционной" целесообразности - преступники. Хотя, абсолютно понятно, что все эти импотентные напк, сапы и набу, которые мы содержим за свои налоги имеют целью - управление колонией. Шесть лет без результата. Да вторая мировая война за это время началась и закончилась!