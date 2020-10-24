Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:49

lapay написав: Ага. Такі самі, тільки отримають гроші з бюджета, і ворочають бюджетними мільйонами. Чомусь сбушників і військове начальство на поліграфі перевіряють, і ніхто не кричить, що ми звичайні пересічні, а тут, бачте, ми народ, нас не можна. Ага. Такі самі, тільки отримають гроші з бюджета, і ворочають бюджетними мільйонами. Чомусь сбушників і військове начальство на поліграфі перевіряють, і ніхто не кричить, що ми звичайні пересічні, а тут, бачте, ми народ, нас не можна.

только на стадии когда они до бюджета ещё не дошли

я против того, чтобы в мою жизнь совали свой нос посторонние.

Когда бизнес выводит деньги в оффшоры или когда кто-то неофициально трудоустроен (или зарплата "серая") - это, по сути, такое же воровство налогов ().Так что моя позиция остаётся такой же:Хотите, чтобы кто угодно знал сколько у вас денег на счету в банке и в каком? Сколько вы заработали за прошедший год (также помимо основного места работы)? Какую машину вы купили или за сколько продали дом/квартиру/земельный участок? Если вам кто-то сделал ценный подарок, чтобы об этом на каждом углу трубили и в каждой газете писали? (удивительно, но чиновники - тоже люди, у них тоже могут быть семьи и состоятельные друзья/родственники и они имеют полное право делать и принимать подарки-наследство и т.д.). Лично я - нет. Я согласен отчитаться перед налоговой, ноИ, повторюсь: ЗАКОНЫ. ДОЛЖНЫ. СООТВЕТСТВОВАТЬ. КОНСТИТУЦИИ.Если НАПК упорно не находит коррупции в декларациях чиновников - это вопросы к НАПК. Там ищите "корень всех зол". А разглашать имущественные декларации людей только потому, что они работают в госструктуре - это нарушение Конституции.