Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Всё гораздо проще, чем многие подумали из-за этих шума и пыли, которую подняли.
Никто КС трогать не будет, как и его решения.
Зеленуха разводит шумиху, потому что обязан это делать - надо показывать лохторату свою борьбу с олигархатом и его ставленниками.
На самом же деле постановление КС в интересах самого клована, так как блокируется доступ и к ЕГО декларации, его родни и дружбанов тем более.
Попускают пузыри и успокоятся, зрителям предложат другую премьеру.
В общем латифундия состоялась - пара процентов власть предержащих и кланы олигархов, семь-десять процентов холуи и челядь с охраной, ну а остальные просто холопы, которым скоро закроют возможность барина менять - читай "сделают невыездными из страны".