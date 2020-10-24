Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: Суб 31 жов, 2020 06:38

Всё гораздо проще, чем многие подумали из-за этих шума и пыли, которую подняли.

Никто КС трогать не будет, как и его решения.

Зеленуха разводит шумиху, потому что обязан это делать - надо показывать лохторату свою борьбу с олигархатом и его ставленниками.

На самом же деле постановление КС в интересах самого клована, так как блокируется доступ и к ЕГО декларации, его родни и дружбанов тем более.

Попускают пузыри и успокоятся, зрителям предложат другую премьеру.

В общем латифундия состоялась - пара процентов власть предержащих и кланы олигархов, семь-десять процентов холуи и челядь с охраной, ну а остальные просто холопы, которым скоро закроют возможность барина менять - читай "сделают невыездными из страны".

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.