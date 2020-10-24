RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 06:38

Всё гораздо проще, чем многие подумали из-за этих шума и пыли, которую подняли.
Никто КС трогать не будет, как и его решения.
Зеленуха разводит шумиху, потому что обязан это делать - надо показывать лохторату свою борьбу с олигархатом и его ставленниками.
На самом же деле постановление КС в интересах самого клована, так как блокируется доступ и к ЕГО декларации, его родни и дружбанов тем более.
Попускают пузыри и успокоятся, зрителям предложат другую премьеру.
В общем латифундия состоялась - пара процентов власть предержащих и кланы олигархов, семь-десять процентов холуи и челядь с охраной, ну а остальные просто холопы, которым скоро закроют возможность барина менять - читай "сделают невыездными из страны".
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 914
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні... 1, 2
R2 » Чет 29 жов, 2020 11:06
10 644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 18:37
Igorten
В Україні побудують п'ять сучасних медмістечок – Зеленський
R2 » П'ят 23 жов, 2020 19:18
5 390
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 23:47
prihod19776
Ми не можемо прожити без західних грошей - Зеленський 1, 2
R2 » П'ят 23 жов, 2020 11:04
13 1094
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 17:29
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.