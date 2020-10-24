Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Всё гораздо проще, чем многие подумали из-за этих шума и пыли, которую подняли. Никто КС трогать не будет, как и его решения. Зеленуха разводит шумиху, потому что обязан это делать - надо показывать лохторату свою борьбу с олигархатом и его ставленниками. На самом же деле постановление КС в интересах самого клована, так как блокируется доступ и к ЕГО декларации, его родни и дружбанов тем более. Попускают пузыри и успокоятся, зрителям предложат другую премьеру. В общем латифундия состоялась - пара процентов власть предержащих и кланы олигархов, семь-десять процентов холуи и челядь с охраной, ну а остальные просто холопы, которым скоро закроют возможность барина менять - читай "сделают невыездными из страны".
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
PasserBy написав:Независимо от того, "хорошее" решение принял конституционный суд или нет, но оно принято в рамках законодательства. НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда. И пока до людей это не дойдёт, никакого правового государства из Украины не получится. Будет, как в джунглях, где каждый следующий царёк отменяет все предыдущие законы
Абсолютно верно! Из за чего сыр-бор? Отменили ответственность за недостоверные данные в декларации чиновников из-за того, что нужно вносить и данные родственников. Но один человек не может нести ответственность за другого, и отвечать за то, что другой человек (пусть даже родственник) предоставил ему ложные данные. Такого нигде нет в мире... Может, к примеру, зять решил подставить тёщу или наоборот... Вопросы задействования родственников чиновников в коррупции в правовых странах решаются целым комплексом других правовых мер, обеспеченных кропотливой работой правоохранителей и не нарушающих базовые права человека. Так же из-за этого и закрыли реестры, так как в них могут отображаться данные третьих лиц (родственников). Так что КС всё сделал правильно, в соответствии с международным правом и Конституцией Украины. А то что пытается делать Зе и Ко, очень чётко иллюстрирует, кому служат эти "слуги". Явно не народу а своим кураторам за рубежом. Очень хорошо здесь сказано, лучше не скажешь..